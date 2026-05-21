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PASAPALABRA
Marta Poveda pasa de desesperarse en La Pista a resolver el tema de Rihanna en segundos
Un fragmento poco reconocible desconcertó a los invitados de Pasapalabra hasta que Marta Poveda logró identificar a Rihanna y terminó llevándose la victoria frente a Fernando Guillén Cuervo.
La prueba de La Pista llevó a los invitados hasta una canción de 2008 con un inicio muy rapeado que confundió tanto a Marta Poveda como a Fernando Guillén Cuervo. La actriz llegó a bromear con marcharse al no reconocer el tema.
Después de escuchar un nuevo fragmento, Marta identificó la voz de Rihanna y relacionó una palabra de la letra con Umbrella. Así consiguió acertar la canción y sumar tres segundos para Javier en Pasapalabra.
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