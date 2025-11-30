Marta empieza a dudar de Cloe en el próximo capítulo de Sueños de Libertad

En el próximo capítulo, Marta se enfrenta a una situación inesperada que la lleva a replantearse lo que siente por Cloe. La incertidumbre marcará el desarrollo de la historia.

Este giro promete añadir intensidad a la serie, con decisiones que podrían cambiar el rumbo de los personajes y generar nuevas dinámicas en Sueños de Libertad.