Marta descubre que Fina le mintió sobre Bianca y estalla contra ella

Todo estalla cuando Marta encuentra la pulsera que Bianca regaló a Fina y empieza a sospechar. Acorralada por las evidencias, la fotógrafa admite que mantuvo una relación con ella durante el tiempo que ambas estuvieron separadas.

Aunque Fina intenta explicar que no habló antes porque seguía con Bianca cuando regresó a España y que la ruptura se produjo ese mismo día, Marta recibe la noticia con enorme decepción. La falta de sinceridad pesa más que la relación y deja su historia en un momento crítico en Sueños de libertad.

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