Marta Belmonte y Alba Brunet hablan del regreso de Fina a Sueños de libertad: Será una montaña rusa

Marta Belmonte y Alba Brunet se han sincerado sobre el esperado regreso de Fina a Sueños de libertad y han explicado que los próximos capítulos estarán marcados por emociones intensas.

Las intérpretes han asegurado que esta nueva etapa traerá numerosos altibajos para los personajes. La vuelta de Fina provocará cambios importantes en las relaciones y situaciones que rodean la trama.

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