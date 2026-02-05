Joaquín Sánchez ofrece acompañar a Pablo Motos a ponerse un injerto de pelo

Durante su visita a El Hormiguero, Joaquín Sánchez asistió con su familia para hablar de su nueva etapa tras el fútbol y su experiencia con tratamientos capilares, llegando a proponerle a Pablo Motos acompañarle a la clínica para “quitarle 20 años de encima” con un injerto de pelo.

Aunque el gesto causó carcajadas, Motos se mostró reticente en el momento de cerrar el trato y prefirió pensárselo, dejando en el aire la posible operación en conjunto anunciada por el invitado.