Maripaz ejecuta su plan contra Claudia antes de la ceremonia de la casa cuna

Mientras Claudia se preparaba junto a Manuela, Maripaz actuó en silencio: sirvió una infusión adulterada con laxante y la instó a beberla. Su objetivo, apartarla de la ceremonia y asegurarse el premio de la casa cuna, se volvió evidente cuando la joven comenzó a sentirse indispuesta.

El gesto aparentemente amable escondía una maniobra calculada que podría cambiarlo todo. La confianza de Claudia y la complicidad involuntaria de Manuela dejan a Maripaz el camino libre para su ambición, aunque las consecuencias aún están por verse.