SUEÑOS DE LIBERTAD
Maripaz ejecuta su plan contra Claudia antes de la ceremonia de la casa cuna
La joven cae en la trampa de Maripaz tras beber una tila manipulada que amenaza con arruinar su gran día y desatar un conflicto decisivo.
Mientras Claudia se preparaba junto a Manuela, Maripaz actuó en silencio: sirvió una infusión adulterada con laxante y la instó a beberla. Su objetivo, apartarla de la ceremonia y asegurarse el premio de la casa cuna, se volvió evidente cuando la joven comenzó a sentirse indispuesta.
El gesto aparentemente amable escondía una maniobra calculada que podría cambiarlo todo. La confianza de Claudia y la complicidad involuntaria de Manuela dejan a Maripaz el camino libre para su ambición, aunque las consecuencias aún están por verse.