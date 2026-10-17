Mario Vaquerizo se inventa una película en Pasapalabra y sorprende a Moisés con su ingeniosa estrategia

Mario Vaquerizo ha puesto a prueba sus conocimientos de cine en Palabras Cruzadas, donde el equipo naranja debía adivinar películas ambientadas en los años 60. Aunque el cantante ha comenzado destacando con varios aciertos, el panel ha terminado complicándose.

Con el tiempo corriendo y las respuestas sin llegar, Mario ha decidido improvisar títulos para intentar ayudar a Moisés. Finalmente, el concursante ha conseguido completar el panel y sumar los 18 segundos en juego. Entre risas, el invitado ha reconocido que se había inventado una película, convirtiendo el atasco en uno de los momentos más divertidos de la prueba en Pasapalabra.