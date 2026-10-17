David y Moisés desatan las risas en Pasapalabra al inventarse una canción: Roberto Leal acaba pidiendo seguridad

La Pista ha dejado uno de los momentos más cómicos de Pasapalabra. David y Moisés no conseguían identificar la canción y han decidido probar suerte inventándose la letra. El barcelonés ha comenzado con una rima entre "río" y "mío", mientras Roberto Leal comprobaba si podía darla por válida.

La situación se ha vuelto todavía más surrealista cuando Moisés ha propuesto "El chicle" y después ha sorprendido con un inesperado "Dale con el boom boom". Entre las ocurrencias de ambos concursantes, el presentador ha terminado exclamando entre risas: "Por favor, ¡seguridad!".