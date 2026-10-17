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PASAPALABRA
David y Moisés desatan las risas en Pasapalabra al inventarse una canción: Roberto Leal acaba pidiendo seguridad
Los concursantes han protagonizado un divertido duelo en La Pista al improvisar letras disparatadas para intentar adivinar una canción de 2021 que ninguno de los dos reconocía.
La Pista ha dejado uno de los momentos más cómicos de Pasapalabra. David y Moisés no conseguían identificar la canción y han decidido probar suerte inventándose la letra. El barcelonés ha comenzado con una rima entre "río" y "mío", mientras Roberto Leal comprobaba si podía darla por válida.
La situación se ha vuelto todavía más surrealista cuando Moisés ha propuesto "El chicle" y después ha sorprendido con un inesperado "Dale con el boom boom". Entre las ocurrencias de ambos concursantes, el presentador ha terminado exclamando entre risas: "Por favor, ¡seguridad!".