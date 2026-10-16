La trágica muerte de José Luis y José Armando Cevallos: los hermanos siameses que desafiaron todos los pronósticos médicos

José Luis y José Armando Cevallos han fallecido de forma inesperada. José Luis sufrió una parada cardiorrespiratoria y, aunque los médicos lograron estabilizarles, minutos después José Armando sufrió un infarto que acabó con la vida de ambos.

Los hermanos nacieron unidos por el tórax y compartían el intestino y el hígado. Los médicos les habían dado una esperanza de vida de apenas unos meses, pero consiguieron vivir 27 años. Su historia de superación y el mensaje de esperanza que compartieron en redes sociales y en Y ahora Sonsoles, dejan un recuerdo imborrable.