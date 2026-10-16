Mónica Medina estalla contra la prensa durante su mudanza y Emilio Gutiérrez Caba rompe su silencio

Mónica Medina ha vivido una mudanza marcada por la tensión después de aceptar abandonar la casa de Emilio Gutiérrez Caba. Aunque reconoce que el actor es el propietario legal, sostiene que ella ha asumido los gastos durante estos años.

La situación ha estallado cuando Medina ha agredido a un cámara y ha lanzado duras palabras contra los periodistas. Desde Y ahora Sonsoles, Gutiérrez Caba ha reaccionado sorprendido y ha asegurado que, según los abogados, su expareja ya había mostrado una actitud violenta dentro de la vivienda.