David tropieza en AlaZ y Moisés tiene la victoria a tiro: ¿logrará remontar en Pasapalabra?

La emoción se ha disparado en AlaZ después de que David cometiera un fallo inesperado en su segundo turno. El concursante ha respondido "untura" cuando la palabra correcta era "untaza", un tropiezo que podría costarle la victoria frente a Moisés en Pasapalabra.

Pese al error, David ha conseguido recuperarse con dos grandes jugadas de ocho aciertos y se ha plantado con 22 respuestas correctas. Moisés, que llevaba cinco menos, tiene ahora la oportunidad de remontar. Al no haber cometido ningún fallo, le basta con igualar el marcador de su rival para ganar. ¿Lo conseguirá?