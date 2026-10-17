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Desenlace al límite: un fallo de David abre la puerta a la remontada de Moisés en AlaZ

Desenlace al límite: un fallo de David abre la puerta a la remontada de Moisés en AlaZ

PASAPALABRA

David tropieza en AlaZ y Moisés tiene la victoria a tiro: ¿logrará remontar en Pasapalabra?

Un error del concursante barcelonés cambia las opciones de victoria en AlaZ de Pasapalabra. Moisés necesita alcanzar los 22 aciertos de su rival para llevarse el duelo.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La emoción se ha disparado en AlaZ después de que David cometiera un fallo inesperado en su segundo turno. El concursante ha respondido "untura" cuando la palabra correcta era "untaza", un tropiezo que podría costarle la victoria frente a Moisés en Pasapalabra.

Pese al error, David ha conseguido recuperarse con dos grandes jugadas de ocho aciertos y se ha plantado con 22 respuestas correctas. Moisés, que llevaba cinco menos, tiene ahora la oportunidad de remontar. Al no haber cometido ningún fallo, le basta con igualar el marcador de su rival para ganar. ¿Lo conseguirá?

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