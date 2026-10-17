El secreto de Mario Vaquerizo para lucir hombros más anchos sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra

Mario Vaquerizo ha sorprendido a Roberto Leal con su aspecto en Pasapalabra. El presentador se ha fijado en sus hombros y le ha preguntado si estaba entrenando en el gimnasio. Sin embargo, el cantante ha confesado que su secreto está en la ropa.

Aunque ha reconocido que hacer deporte es importante, Mario ha apostado por unas hombreras inspiradas en el fútbol americano para conseguir una espalda más ancha. Topacio Fresh también se ha sumado a esta tendencia con un estilo más ejecutivo, reivindicando el regreso de la moda de los años 80.