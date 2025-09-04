Antena 3 LogoAntena3
Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Arturo Pérez-Reverte vaticina el futuro de Pablo Iglesias: “Planea volver con una liga antifascista”

El escritor sorprendió en El Hormiguero con una dura predicción sobre el regreso de Pablo Iglesias. Asegura que busca vengarse de Sánchez y reaparecer como líder contra la ultraderecha.

Carmen Pardo
La visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero no dejó indiferente a nadie. El autor habló de su complicada relación con Pablo Iglesias y lanzó una predicción sobre su futuro político.

Según Pérez-Reverte, el exlíder de Podemos no está retirado, sino preparando su vuelta. Vaticinó que Iglesias quiere liderar una liga antifascista para erigirse como alternativa y volver al primer plano.

