Arturo Pérez-Reverte vaticina el futuro de Pablo Iglesias: “Planea volver con una liga antifascista”

La visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero no dejó indiferente a nadie. El autor habló de su complicada relación con Pablo Iglesias y lanzó una predicción sobre su futuro político.

Según Pérez-Reverte, el exlíder de Podemos no está retirado, sino preparando su vuelta. Vaticinó que Iglesias quiere liderar una liga antifascista para erigirse como alternativa y volver al primer plano.