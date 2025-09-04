Agustín Jiménez acaricia los 100.000 euros en la Ronda Final de Juego de pelotas

La noche del estreno de Juego de pelotas se tiñó de humor con la victoria de los cómicos frente a los cantantes. Agustín Jiménez, Henar Álvarez y Susi Caramelo brillaron con sus aciertos y apenas sufrieron caídas.

El equipo acumuló 46.000 euros, pero la emoción llegó en la Ronda Final. Con la pregunta decisiva en sus manos, Agustín estuvo a un paso de duplicar la cifra y alcanzar los 100.000 euros.