Anna Simon desvela los secretos de Beso o cobra y confiesa qué no tolera en una relación

Anna Simon ha explicado cómo funciona Beso o cobra, la sección que conduce en Emparejados. Reconoce que se lo pasa “teta” y que disfruta especialmente cuando llega el momento decisivo en el que todo puede cambiar. Según cuenta, la tensión se palpa en el plató cuando los participantes deben decidir si hubo chispa o si se avecina traición.

Sobre su vida personal, admite que nunca acudiría a televisión a buscar pareja por pudor, aunque admira a quienes lo hacen. Además, ha dejado claro que jamás estaría con alguien irrespetuoso o intolerante, marcando sus propios límites en una relación.