Publicidad
Pasapalabra
María José Suárez estalla de emoción tras resolver con éxito el ¿Dónde Están? en Pasapalabra
Tras un intenso panel en el ¿Dónde Están?, María José Suárez logró colocar todas las palabras correctamente y celebró con un grito: “Me lo merecía”, dando un giro emocional al programa y reforzando su papel como invitada estrella.
En su segundo turno, María José Suárez tomó la responsabilidad del equipo y, con concentración, logró completar el complicado panel del ¿Dónde Están?, una prueba de memoria temida por muchos. Su acierto generó una ovación en plató.
Al cerrar con éxito la prueba, exclamó “Me lo merecía”, mostrando alivio y orgullo visible. Esa emoción contagió tanto a compañeros como al público, que celebraron el momento como un punto de inflexión positivo para su equipo.