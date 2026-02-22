María José Campanario estalla tras una inesperada valoración del jurado de El Desafío

La concursante no ocultó su incredulidad cuando Roberto Leal anunció que debía recibir sus valoraciones, un momento en el que afirmó: “No me lo esperaba”, tras ver las bajas notas de Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio. La reacción de la odontóloga dejó clara su discrepancia con el criterio aplicado por los jueces.

El Desafío mostró así una de sus galas más tensas, marcada por la defensa del jurado, que insistió en la necesidad de mantener la objetividad y la perspectiva. Pilar Rubio subrayó que “debe ser objetiva con respecto a las pruebas de sus compañeros”, mientras Campanario reconocía: “No estoy siendo objetiva ahora”.