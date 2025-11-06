Publicidad
El 1%
Ángel celebra su triunfo antes de tiempo y se lleva 95.000 euros en El 1%
El concursante vivió un momento único en El 1% al celebrar su victoria antes de que Arturo Valls revelara el resultado. Su confianza le hizo ganar el premio de 95.000 euros.
Ángel llegó al concurso junto a su hermano gemelo con la intención de que el premio se quedara en casa. De los cien participantes de El 1%, fue el único que consiguió alcanzar la gran final, demostrando una mezcla de intuición y seguridad que sorprendió a todos.
En la última pregunta, con 95.000 euros en juego, no dudó ni un segundo. Antes de escuchar la confirmación, comenzó a celebrar convencido de su acierto. Arturo Valls confirmó después la victoria, desatando una emocionante celebración entre los hermanos, que se fundieron en un abrazo inolvidable.