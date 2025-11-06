Los coaches y asesoras de La Voz se enfrentan al reto más divertido del backstage: ¡solo pueden dar respuestas incorrectas!

Durante un descanso en las grabaciones de La Voz, los coaches y asesoras se unieron a un divertido reto que arrasa en redes: responder siempre mal. Entre risas y ocurrencias, las preguntas sencillas se convirtieron en todo un desafío.

Mika provocó las carcajadas al afirmar que conoció a Carla Morrison en Tinder, mientras Malú aseguraba que el continente más grande era “su corazón”. Un momento espontáneo y lleno de complicidad que mostró el lado más divertido del equipo de La Voz.