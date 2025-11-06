Agustín Jiménez sorprende al público al convertirse en libro para explicar la temida pregunta del 35%

Agustín Jiménez volvió a demostrar su ingenio y su capacidad para el humor inesperado. Durante la resolución de la pregunta del 35%, el cómico irrumpió en el plató junto a Almudena Cid con una hilarante puesta en escena. Lo que comenzó como una explicación terminó en un momento televisivo inolvidable: Jiménez apareció convertido en libro, arrancando carcajadas entre los presentes.

El público y los concursantes de El 1% no podían creer lo que veían. La creatividad del humorista dio un giro cómico al momento de mayor tensión del programa, mientras Arturo Valls trataba de retomar el hilo de la emisión.