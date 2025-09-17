María Barranco recuerda su flechazo por Imanol Arias: “Nunca me hizo caso”

María Barranco sorprendió a todos en El Hormiguero al revelar que, cuando llegó a Madrid, se enamoró de Imanol Arias. “Nunca me hizo caso”, contó entre carcajadas la actriz andaluza.

Ambos intérpretes acudieron al programa para presentar la obra de teatro que están a punto de estrenar. Amigos desde hace décadas, recordaron anécdotas de sus primeros encuentros y su complicidad sobre el escenario.