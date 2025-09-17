Publicidad
EL HORMIGUERO
María Barranco recuerda su flechazo por Imanol Arias: “Nunca me hizo caso”
La actriz confesó en El Hormiguero que, al llegar a Madrid, sintió algo especial por su compañero de profesión. Entre risas, ambos compartieron anécdotas de sus inicios.
María Barranco sorprendió a todos en El Hormiguero al revelar que, cuando llegó a Madrid, se enamoró de Imanol Arias. “Nunca me hizo caso”, contó entre carcajadas la actriz andaluza.
Ambos intérpretes acudieron al programa para presentar la obra de teatro que están a punto de estrenar. Amigos desde hace décadas, recordaron anécdotas de sus primeros encuentros y su complicidad sobre el escenario.