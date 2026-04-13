Publicidad
Sueños de libertad
Marco Medina desvela el reto detrás del diagnóstico de Miguel: "Buscábamos un punto justo para contarlo"
Los actores de Sueños de libertad explican cómo afrontaron una de las tramas más delicadas de la serie, centrada en la situación de Miguel y su impacto emocional.
La historia de Miguel en Sueños de libertad ha supuesto un desafío interpretativo para el equipo. Marco Medina e Itziar Atienza han compartido cómo abordaron el diagnóstico del personaje con sensibilidad.
Según explican, el objetivo era encontrar el equilibrio adecuado al tratar un tema complejo sin perder realismo. Ambos destacan el cuidado en la construcción de la trama y su repercusión en los personajes.