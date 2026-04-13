Marco Medina desvela el reto detrás del diagnóstico de Miguel: "Buscábamos un punto justo para contarlo"

La historia de Miguel en Sueños de libertad ha supuesto un desafío interpretativo para el equipo. Marco Medina e Itziar Atienza han compartido cómo abordaron el diagnóstico del personaje con sensibilidad.

Según explican, el objetivo era encontrar el equilibrio adecuado al tratar un tema complejo sin perder realismo. Ambos destacan el cuidado en la construcción de la trama y su repercusión en los personajes.