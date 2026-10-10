El maquiavélico plan de Beatriz para distanciar a Begoña y Gabriel

La intriga alcanza cotas máximas en Sueños de libertad con una nueva y peligrosa jugada maestra en el terreno sentimental. Beatriz, decidida a alterar el rumbo de los acontecimientos a cualquier precio, pone en marcha un elaborado plan diseñado minuciosamente para sembrar la discordia y romper de forma definitiva la alianza y cercanía entre Begoña y Gabriel.

La verdadera motivación tras esta sutil manipulación radica en su empeño por propiciar un acercamiento irreversible entre Begoña y Andrés, convencida de que solo removiendo las bases del actual compromiso podrá lograr que sus propios intereses triunfen. Sin embargo, la gran incógnita estriba en si las arriesgadas maniobras de Beatriz lograrán su cometido o si, por el contrario, terminarán desatando una tormenta de consecuencias impredecibles para todos los implicados en la colonia.