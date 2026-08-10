Manuel Carrasco emociona en El Hormiguero con una actuación improvisada dedicada a Huelva

Manuel Carrasco ha hablado en El Hormiguero sobre su Huelva natal y su infancia en Isla Cristina, destacando los valores que se conservan en lugares alejados de las grandes multitudes. Una conversación que terminó dando paso a la música.

Pablo Motos le entregó una guitarra y el artista escogió personalmente qué interpretar. Desde los primeros acordes, Carrasco emocionó con una actuación improvisada que quiso dedicar a su tierra y con la que volvió a ganarse al público.