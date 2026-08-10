Manuel Carrasco desvela el surrealista motivo por el que terminó declarando en un juzgado

Manuel Carrasco ha contado que recibió una orden para declarar por una pelea que había presenciado, aunque inicialmente no sabía de qué le hablaban. Todo se aclaró cuando descubrió que dos chicas aseguraban que había lanzado una pandereta durante uno de sus conciertos.

El cantante explicó que llevaba dos años lanzando panderetas al público y reconoció su incredulidad ante aquella situación. Incluso llegó a pensar que se trataba de una cámara oculta y, tras la experiencia, tomó una decisión: no volver a lanzar una pandereta.