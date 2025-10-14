Publicidad
Pasapalabra
Manu supera el reto de 'jugar' con Álex O’Dogherty en su poema de despedida
El concursante ha confesado que el apellido del actor fue el más difícil de encajar en sus versos, pero ha logrado sorprender con un guiño ingenioso y original.
Manu ha mantenido su tradición poética en Pasapalabra dedicando un verso a cada invitado. Esta vez, ha reconocido que O’Dogherty “no cuadraba con nada” en su composición.
A pesar del reto, ha conseguido incluir al actor en su poema con un giro creativo. Natalia Sánchez, Javi Martín y Alicia Borrachero también han recibido sus versos con entusiasmo.