Manu supera el reto de 'jugar' con Álex O’Dogherty en su poema de despedida

Manu ha mantenido su tradición poética en Pasapalabra dedicando un verso a cada invitado. Esta vez, ha reconocido que O’Dogherty “no cuadraba con nada” en su composición.

A pesar del reto, ha conseguido incluir al actor en su poema con un giro creativo. Natalia Sánchez, Javi Martín y Alicia Borrachero también han recibido sus versos con entusiasmo.