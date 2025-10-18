Publicidad
Pasapalabra
Manu y Rosa se quedan sin palabras al escuchar la versión más sorprendente de ‘In the ghetto’
El dúo de concursantes vive un momento único al descubrir la interpretación de El Príncipe Gitano, provocando risas, asombro y aplausos por su valentía y talento.
La competición en La Pista dio un giro inesperado cuando sonó la inconfundible versión de ‘In the ghetto’ interpretada por El Príncipe Gitano. Manu y Rosa no pudieron ocultar su sorpresa al reconocer el tema, mientras Roberto Leal celebraba el momento como “historia de la televisión”.
Entre risas y comentarios de asombro, Cristina Gallego calificó la actuación como “mítica”, y Goyo Jiménez recordó con humor su imitación del artista en Tu cara me suena. Todos coincidieron en aplaudir la “valentía” y el “talentazo” del cantante valenciano.