Manu y Rosa firman otro duelo épico en Pasapalabra y rozan el bote histórico

El enfrentamiento entre Manu y Rosa en El Rosco ha sido espectacular, con una igualdad que se mantuvo hasta la última vuelta. Rosa se plantó con 23 aciertos, repitiendo su marca anterior.

Manu protagonizó una remontada trepidante y acarició el bote histórico, dejando al público sin aliento. El desenlace confirma que ambos han comenzado imparables la semana en Pasapalabra.