Manu rompe el empate en El Rosco con 23 aciertos y deja toda la presión en manos de Rosa

Manu y Rosa vivieron otro Rosco de máxima tensión con 2.668.000 euros en juego en Pasapalabra. Rosa comenzó la prueba por primera vez en días gracias a los segundos que Jalis de la Serna aportó al romper su mala racha en el ¿Dónde Están?. Ambos arrancaron idénticos con siete aciertos y mantuvieron la igualdad durante buena parte del duelo.

Manu completó la primera vuelta con 21 aciertos y, aunque Rosa logró alcanzarlo después, el desenlace llegó con dos respuestas claras que él decidió resolver. Rompió el empate y se plantó con 23 en un movimiento de jaque que lo situó como aspirante al color naranja. El resultado dependía ya del último giro de Rosa.