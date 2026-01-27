José Corbacho inventa una hilarante anécdota sobre su nacimiento en Pasapalabra

La anécdota surgió después de que Manu acertara el desordenado título 'Rama lama ding dong' en su duelo contra Rosa en La Pista. Roberto Leal bromeó entonces con José Corbacho por la fecha de la canción, de 1958, insinuando que ya estaba saliendo por aquella época. El cómico siguió el juego asegurando que salió del útero de su madre con esa música.

Roberto continuó con la secuencia inventada diciendo que le pusieron el sombrero y para afuera. Corbacho remató explicando que, desde entonces, esa canción le recuerda a su madre, a quien envió un beso, aclarando además que no se llama Ramalama, sino Estrella. El plató de Pasapalabra disfrutó de un momento espontáneo y lleno de humor.