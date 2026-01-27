Publicidad
Pasapalabra
Jalis de la Serna rescata a Rosa en el ¿Dónde Están? y rompe su mala racha con Mocedades
La concursante llegó con el objetivo de superar su reciente gafe en la prueba, pero fue el reportero quien resolvió el panel de 'Amor de hombre' y evitó otro tropiezo.
Rosa afrontaba el ¿Dónde Están? con la intención de salir de la rachilla que arrastraba en esta prueba. Mientras Manu completó sin fallos el panel de 'Tómame o déjame', el equipo naranja tenía que resolver 'Amor de hombre' para evitar otro revés. La tensión aumentó al ver que la coruñesa seguía atascada.
Cuando parecía que el panel se complicaba definitivamente, Jalis de la Serna tomó el mando y, con una sorprendente tranquilidad, hiló todos los números hasta hacer pleno. Su ayuda permitió que Rosa rompiera al fin esta mala racha particular en Pasapalabra.