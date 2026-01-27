Almudena Cid gana en La Pista tras descubrir que su jersey escondía la clave de la canción

Almudena Cid logró sumar dos segundos para el marcador de Rosa tras vencer a José Corbacho en La Pista. Ninguno de los dos conocía la canción de 1990, y ni siquiera escuchar dos fragmentos les ayudó a aclarar las dudas. El cómico bromeó sobre la dificultad mientras improvisaba letras que hicieron reír a Roberto Leal y a la propia Almudena.

El desempate llegó cuando Roberto reveló el título en inglés para traducirlo. Almudena fue más rápida con el pulsador y descubrió que su propio jersey contenía parte de la pista. Roberto definió el momento como "señales", completando un duelo tan curioso como inesperado en Pasapalabra.