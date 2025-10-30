Manu remonta con fuerza en El Rosco y se lanza a por el bote de 2.314.000 euros

Rosa se plantó con 21 aciertos y dos errores tras una primera vuelta prometedora. La presión del tiempo le pasó factura y dejó el listón al alcance de Manu.

El concursante de Pasapalabra volvió a rozar el bote en una tarde de tensión. Coincidiendo con la semana de Halloween, su jugada dejó al público al borde del infarto por tercera vez consecutiva.