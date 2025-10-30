Publicidad
Pasapalabra
Manu remonta con fuerza en El Rosco y se lanza a por el bote de 2.314.000 euros
El concursante madrileño ha aprovechado los fallos de Rosa para completar una remontada brillante y acercarse una vez más al bote histórico de Pasapalabra.
Rosa se plantó con 21 aciertos y dos errores tras una primera vuelta prometedora. La presión del tiempo le pasó factura y dejó el listón al alcance de Manu.
El concursante de Pasapalabra volvió a rozar el bote en una tarde de tensión. Coincidiendo con la semana de Halloween, su jugada dejó al público al borde del infarto por tercera vez consecutiva.