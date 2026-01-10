Publicidad
Pasapalabra
Manu se marca un poema “fuerte” y deja a todos con la sonrisa puesta en Pasapalabra
El concursante madrileño volvió a brillar con sus versos dedicados a José Yélamo, Patricia, Eva Soriano y Willy Bárcenas, arrancando sonrisas y aplausos en el plató.
Manu mantiene su tradición y, tras más de 400 programas, sigue sorprendiendo con poemas ingeniosos. En esta ocasión, jugó con los nombres de los invitados y logró un giro final que impactó a todos.
Roberto Leal calificó el momento como “fuerte”, mientras el público celebraba cada guiño del concursante. Entre los más comentados, destacó el divertido “bar con cenas” dedicado a Willy Bárcenas.