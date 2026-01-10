Manu se marca un poema “fuerte” y deja a todos con la sonrisa puesta en Pasapalabra

Manu mantiene su tradición y, tras más de 400 programas, sigue sorprendiendo con poemas ingeniosos. En esta ocasión, jugó con los nombres de los invitados y logró un giro final que impactó a todos.

Roberto Leal calificó el momento como “fuerte”, mientras el público celebraba cada guiño del concursante. Entre los más comentados, destacó el divertido “bar con cenas” dedicado a Willy Bárcenas.