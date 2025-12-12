Manu firma un meritorio empate en su Rosco 400 tras una remontada espectacular

En su Rosco número 400, tantos como programas ha cumplido en Pasapalabra, Manu necesitaba cuatro aciertos para empatar con Rosa, que se había plantado con 22. El madrileño completó la remontada con solvencia.

Este empate llega en una jornada especial para Manu, que sigue acumulando récords y premios mientras persigue el bote, ya situado en 2,5 millones de euros.