Manu se regala un empate en su Rosco número 400: ¡con una emocionante remontada!

Pasapalabra

Manu firma un meritorio empate en su Rosco 400 tras una remontada espectacular

El concursante madrileño logra igualar a Rosa en un duelo emocionante, completando cuatro respuestas decisivas para cerrar su programa número 400 en Pasapalabra.

Alberto Mendo
En su Rosco número 400, tantos como programas ha cumplido en Pasapalabra, Manu necesitaba cuatro aciertos para empatar con Rosa, que se había plantado con 22. El madrileño completó la remontada con solvencia.

Este empate llega en una jornada especial para Manu, que sigue acumulando récords y premios mientras persigue el bote, ya situado en 2,5 millones de euros.

