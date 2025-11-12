Antena 3 LogoAntena3
Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

Manu emociona con un poema dedicado a los invitados tras tres días de complicidad en Pasapalabra

El concursante se despide con versos personalizados para Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa, Rosa López y Martín Fiz, provocando sonrisas y un guiño especial a la trayectoria de cada uno.

Alberto Mendo
Manu agradeció a los invitados su participación en Pasapalabra con un poema lleno de ingenio. Destacó el esfuerzo de todos y dedicó un guiño especial a Rosa López con una referencia a Operación Triunfo.

Roberto Leal celebró especialmente el verso dedicado a Martín Fiz. El poema logró su objetivo: despedir a los invitados con humor, emoción y una sonrisa compartida en el plató.

