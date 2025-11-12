Manu emociona con un poema dedicado a los invitados tras tres días de complicidad en Pasapalabra

Manu agradeció a los invitados su participación en Pasapalabra con un poema lleno de ingenio. Destacó el esfuerzo de todos y dedicó un guiño especial a Rosa López con una referencia a Operación Triunfo.

Roberto Leal celebró especialmente el verso dedicado a Martín Fiz. El poema logró su objetivo: despedir a los invitados con humor, emoción y una sonrisa compartida en el plató.