Publicidad
Pasapalabra
Manu emociona con un poema dedicado a los invitados tras tres días de complicidad en Pasapalabra
El concursante se despide con versos personalizados para Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa, Rosa López y Martín Fiz, provocando sonrisas y un guiño especial a la trayectoria de cada uno.
Manu agradeció a los invitados su participación en Pasapalabra con un poema lleno de ingenio. Destacó el esfuerzo de todos y dedicó un guiño especial a Rosa López con una referencia a Operación Triunfo.
Roberto Leal celebró especialmente el verso dedicado a Martín Fiz. El poema logró su objetivo: despedir a los invitados con humor, emoción y una sonrisa compartida en el plató.