Manu conquista a los invitados con un poema lleno de ingenio

Manu ha vuelto a demostrar su creatividad en Pasapalabra con una despedida cargada de humor y ternura. El concursante ha dedicado un poema a los invitados, jugando con sus nombres y haciendo un guiño muy especial a Javi Cantero tras su actuación en directo.

Entre risas y aplausos, David Fernández ha sido uno de los más emocionados al escuchar su verso, en el que Manu le comparaba con la escultura de Miguel Ángel. Un cierre brillante para una tarde llena de talento y buen humor en el plató.