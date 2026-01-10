Publicidad
Manu confiesa su frustración en Pasapalabra tras fallar en La Pista: “Es muy triste”
El concursante madrileño volvió a mostrar su talón de Aquiles en la prueba musical y sorprendió con una sincera reflexión ante Roberto Leal y el resto del plató.
Después de más de 400 programas, Manu sigue sufriendo en La Pista. Su dificultad para reconocer canciones se ha convertido en una broma habitual, pero esta vez decidió hablar con total sinceridad.
Tras escuchar el segundo fragmento, confesó lo frustrante que resulta no acertar cuando todos lo saben. Finalmente, logró resolver el título desordenado de ‘Heal the world’, de Michael Jackson.