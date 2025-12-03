Manu cierra el programa con poesía: un adiós personal y lleno de ingenio para los invitados

Manu retoma su tradición de despedir a los invitados con versos ingeniosos. Esta vez, improvisó un poema que arrancó sonrisas y aplausos de Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez, jugando con sus nombres y apellidos de forma divertida y brillante.

El presentador —y el resto del plató— destacaron su originalidad: se despidió con humor, cariño e ingenio, transformando un gesto habitual en un momento especial que mostró su faceta más creativa y cercana.