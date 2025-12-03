Publicidad
Pasapalabra
Manu cierra el programa con poesía: un adiós personal y lleno de ingenio para los invitados
Antes del duelo final, Manu dedica un creativo poema a los invitados del programa, usando juegos de palabras con sus nombres —Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez— y provocando sorpresa y emoción en plató.
Manu retoma su tradición de despedir a los invitados con versos ingeniosos. Esta vez, improvisó un poema que arrancó sonrisas y aplausos de Paula Prendes, Anthony Blake, Luis Larrodera y María José Suárez, jugando con sus nombres y apellidos de forma divertida y brillante.
El presentador —y el resto del plató— destacaron su originalidad: se despidió con humor, cariño e ingenio, transformando un gesto habitual en un momento especial que mostró su faceta más creativa y cercana.