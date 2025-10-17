Publicidad
Pasapalabra
Manu celebra su récord de longevidad en Pasapalabra con un empate frente a Rosa en El Rosco
El concursante madrileño supera a Orestes y se convierte en el participante con más programas, celebrando el logro con un duelo muy igualado frente a Rosa.
Manu ha hecho historia en Pasapalabra al convertirse en el concursante con más ediciones del concurso. Con 361 Roscos jugados, establece un récord que seguirá ampliando cada tarde.
El duelo contra Rosa fue emocionante: ambos terminaron con 22 aciertos y sin fallos. A falta del bote millonario, el empate fue la mejor forma de celebrar este momento histórico.