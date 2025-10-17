Manu celebra su récord de longevidad en Pasapalabra con un empate frente a Rosa en El Rosco

Manu ha hecho historia en Pasapalabra al convertirse en el concursante con más ediciones del concurso. Con 361 Roscos jugados, establece un récord que seguirá ampliando cada tarde.

El duelo contra Rosa fue emocionante: ambos terminaron con 22 aciertos y sin fallos. A falta del bote millonario, el empate fue la mejor forma de celebrar este momento histórico.