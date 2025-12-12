Publicidad
Pasapalabra
Manu celebra 400 programas en Pasapalabra y confiesa: “Cada día es un regalo”
El concursante madrileño incrementa su récord histórico en Pasapalabra, emocionado por una experiencia que, asegura, conservará para siempre.
Manu ha logrado un hito sin precedentes en Pasapalabra al convertirse en el primer participante en alcanzar los 400 programas. Roberto Leal lo ha definido como “increíble”.
El madrileño, que acumula 250.200 euros en premios, afirma que cada entrega es un regalo y destaca el apoyo de su familia, amigos y seguidores en este camino hacia el bote.