Manu arranca sonrisas en Pasapalabra con un chiste sobre su receta para relajarse

Manu y Rosa evitaron la Silla Azul gracias a su empate anterior, sumando ya 73 tablas en Pasapalabra. Con el ambiente relajado, el madrileño sorprendió con un toque humorístico.

Haciendo de monologuista, Manu improvisó un chiste sobre la receta que le da su médico para relajarse, provocando risas entre Roberto Leal, Rosa y los invitados del programa.