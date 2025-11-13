Publicidad
Manu arranca sonrisas en Pasapalabra con un chiste sobre su receta para relajarse
El concursante improvisa un momento divertido tras su empate con Rosa en el último Rosco, bromeando sobre lo que le aconseja su médico para mantener la calma en el plató.
Manu y Rosa evitaron la Silla Azul gracias a su empate anterior, sumando ya 73 tablas en Pasapalabra. Con el ambiente relajado, el madrileño sorprendió con un toque humorístico.
Haciendo de monologuista, Manu improvisó un chiste sobre la receta que le da su médico para relajarse, provocando risas entre Roberto Leal, Rosa y los invitados del programa.