Manu analiza sus duelos con Rosa en Pasapalabra: ¿son una pareja de empates?

Manu comentó la cifra después de que Roberto Leal revelara que han firmado tablas 79 veces en Pasapalabra. “No hemos empatado tanto”, señaló, destacando que la mayoría de sus roscos tienen desenlace claro.

El buen ambiente marcó el inicio del programa, con ambos equipos tranquilos tras evitar la Silla Azul. Mientras tanto, el bote sigue creciendo y alcanza los 2.464.000 euros.