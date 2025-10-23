Publicidad
Pasapalabra
Manu aguanta el pulso a Rosa en El Rosco, ¿remontará o irá a la Silla Azul?
El madrileño ha rozado los 2.284.000 euros en un enfrentamiento muy igualado con Rosa, que se plantó con 22 aciertos y todo por decidir.
El duelo entre Manu y Rosa ha vuelto a demostrar por qué Pasapalabra sigue siendo sinónimo de emoción y estrategia. Rosa se adelantó con una impresionante racha de respuestas y decidió plantarse con 22 aciertos, dejando a Manu la difícil tarea de remontar.
A tan solo dos letras de evitar la Silla Azul y cinco del ansiado bote, Manu mantuvo el pulso en un Rosco vibrante que mantuvo en vilo a los espectadores. La tensión creció hasta el último segundo con el premio de 2.284.000 euros en juego.