Manu aguanta el pulso a Rosa en El Rosco, ¿remontará o irá a la Silla Azul?

El duelo entre Manu y Rosa ha vuelto a demostrar por qué Pasapalabra sigue siendo sinónimo de emoción y estrategia. Rosa se adelantó con una impresionante racha de respuestas y decidió plantarse con 22 aciertos, dejando a Manu la difícil tarea de remontar.

A tan solo dos letras de evitar la Silla Azul y cinco del ansiado bote, Manu mantuvo el pulso en un Rosco vibrante que mantuvo en vilo a los espectadores. La tensión creció hasta el último segundo con el premio de 2.284.000 euros en juego.