Pasapalabra
“Es muy de karaoke”: Juanra Bonet imita a Bunbury y provoca las risas en Pasapalabra
El presentador ha brillado en La Pista y ha desatado carcajadas con su peculiar interpretación de ‘Entre tierras’, mientras Roberto Leal pedía disculpas a Héroes del silencio.
Juanra Bonet ha regresado a Pasapalabra con su característico humor y ha protagonizado un momento memorable en La Pista. Reconoció la canción ‘Entre tierras’ al instante y explicó por qué es ideal para el karaoke.
Además, sorprendió con una imitación de Enrique Bunbury que recordó su paso por Tu cara me suena. Roberto Leal, entre risas, pidió disculpas al grupo por la interpretación. El vídeo recoge este divertido instante televisivo.