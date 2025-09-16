Arón Piper sorprende en El Hormiguero al revelar cómo sería su fiesta soñada

Arón Piper visitó El Hormiguero y conquistó con su naturalidad al enfrentarse al test más fiestero. Entre risas, el actor confesó cómo sería su fiesta perfecta y qué planes rechaza por completo.

El intérprete explicó que lo suyo es “bailar a muerte”, que no disfruta de las fiestas en piscinas y reveló cuál es su combinado preferido. Además, compartió un truco personal para evitar la resaca.