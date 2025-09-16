Lucía Guerrero deslumbra en su estreno en Pasapalabra con un pleno inesperado

Lucía Guerrero ha sorprendido en su primera participación en Pasapalabra. En La Pista, ha reconocido la canción ‘Fly on the wings of love’ y la ha cantado tras acertar el título sin dudar.

Iván Massagué, aunque fue más rápido con el pulsador, no logró identificarla. Roberto Leal ha destacado el debut de Lucía, que ha sumado segundos valiosos junto a Juanra Bonet para el equipo azul.