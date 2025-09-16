“Luno y Stitch”: el pique entre Roberto Leal y Juanra Bonet en Palabras Cruzadas

Juanra Bonet ha vuelto a Pasapalabra con energía y humor, ayudando a Rosa en Palabras Cruzadas y completando gran parte del panel. Su intervención ha generado risas y un curioso intercambio con Roberto Leal.

El presentador ha tenido que recordarle las reglas tras una respuesta dudosa. Juanra insistía con la palabra ‘luno’, y Roberto ha zanjado con humor: “Luno y Stitch, pero ésa es otra película”. El vídeo recoge este divertido momento.