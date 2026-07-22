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TU CARA ME SUENA
Manel Fuentes pone nota al esfuerzo de los finalistas de Tu cara me suena
El presentador repasa el recorrido de los aspirantes y destaca la implicación, el esfuerzo y la evolución que han demostrado durante toda la edición de Tu cara me suena.
Tras la emisión de la gran final, Manel Fuentes echa la vista atrás para analizar el recorrido de los participantes y destacar el compromiso que han demostrado a lo largo de toda la edición.
El presentador evalúa el papel de los concursantes y pone en valor el esfuerzo que ha habido detrás de cada gala, haciendo balance de una temporada que ya forma parte de la historia de Tu cara me suena.
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