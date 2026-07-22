Manel Fuentes pone nota al esfuerzo de los finalistas de Tu cara me suena

Tras la emisión de la gran final, Manel Fuentes echa la vista atrás para analizar el recorrido de los participantes y destacar el compromiso que han demostrado a lo largo de toda la edición.

El presentador evalúa el papel de los concursantes y pone en valor el esfuerzo que ha habido detrás de cada gala, haciendo balance de una temporada que ya forma parte de la historia de Tu cara me suena.

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