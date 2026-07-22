Mireia Oriol explica el intenso trabajo de preparación para dar vida a Ágata

Mireia Oriol revela el trabajo previo que realizó para preparar a Ágata, un personaje que forma parte del espectro autista. La actriz explica cómo se documentó para comprender mejor su realidad y trasladarla a la pantalla con sensibilidad.

La interpretación busca reflejar el personaje desde el respeto, apoyándose en un proceso de preparación que ha sido clave para construir una de las protagonistas de Ágata y Lola.

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